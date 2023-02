Membrii Adunării Parlamentare Euronest se vor întruni la Chișinău

14:30

Pentru scrutinul local din toamnă, primarul Capitalei, Ion Ceban, care a înregistrat performanțe simțitoare, nu are niciun candidat pe măsură. Declarația a fost făcută de Anatol Șalaru, fost deputat și fost ministru, în cadrul unei emisiuni de la Postul TV "Vocea Basarabiei". "Oamenii nu votează pentru formațiuni sau candidați care au 0,1 sau 0,2 procente [...]