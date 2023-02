Poliția va verifica starea tehnică a autobuzelor și camioanelor. APOTA: A devenit tradiție, atunci când se anunță proteste

14:30

Salvatorii din Turcia au reușit să salveze o nouă viață. În orașul turc Adıyaman a fost scoasă de sub dărâmături o fetiță de patru ani. Anunțul a fost făcut de ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii Adil Karaismailoglu. „La cea de-a 178-a zi după cutremurul de la Adıyaman a fost salvată Mirai în vârstă de patru ani. Ea […] The post A stat 7 zile sub dărâmături. O fetiță de patru ani, găsită în viață de salvatorii din Turcia appeared first on NewsMaker.