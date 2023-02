(VIDEO) Maia Sandu, de Ziua națională a lecturii: „Vreau să creștem în țara noastră noi generații de lideri – inteligenți, creativi, liberi în gândire”

13:00

Pe site-ul Moldovagaz a fost plasat un calculator online. Cu ajutorul acestuia, consumatorii își pot calcula sau verifica valoarea compensației pentru gaze naturale. În acest sens, reprezentanții Moldovagaz menționează că atribuirea nivelului de vulnerabilitate este competența Ministerului Muncii și Protecției Sociale. „"SA „Moldovagaz" nu are dreptul să influențeze atribuirea inițială a nivelului de vulnerabilitate energetică, […]