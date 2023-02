Breaking News: Pe 17 martie va fi convocată  Adunarea Generală a Judecătorilor, dar totul va depinde cum se va încheia Pre-Vettingul

17:00

„Dacă instituțiile UE nu se vor asigura că progresul atins de Ucraina, Moldova și Georgia este obiectiv, atunci le vor face un deserviciu. Parcursul lor de europenizare nu trebuie subiectivizat sau romantizat, dar nici politizat cu scopul descurajării vocației europene a forțelor politice de la guvernare și din opoziție…" Contextul geopolitic regional influențează considerabil viteza ... "Apropierea Ucrainei, Moldovei și Georgiei de UE – progres cu mai multe viteze."