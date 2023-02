„Planul Rusiei” – pericole pentru securitatea Republicii Moldova, opinii

08:50

Prin crearea Centrului de gestionare a deșeurilor de la Stăuceni se propune dezvoltarea unui sistem centralizat de acumulare și sortare a deșeurilor. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Mediului, Petru Tătaru, miza creării unei platforme moderne de gestionare a deșeurilor este de a împiedica majorarea numărului gunoiștilor neautorizate, notează IPN.