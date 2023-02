O tânără de 14 ani dispărută de un an, a fost găsită în viață și însărcinată

16:00

Facebook întâmpină iar probleme. Unii utilizatori Facebook nu pot accesa pagina web a rețelei sociale. ”Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can”, este mesajul care le apare celor care nu pot deschide pagina web a rețelei sociale Facebook. Aceștia sunt anunțați că ceva nu a mers bine […]