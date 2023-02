Prințul Harry și Meghan Markle, audiați în fața instanței; Au fost dați în judecată pentru defăimare şi informaţii false

21:50

Rihanna a anunțat că este din nou însărcinată Rihanna a susţinut un spectacol exploziv la pauza de la Super Bowl 57, iar după acesta The Hollywood Reporter a anunţat că superstarul din Barbados este însărcinată din nou. Rihanna a cântat şi a dansat pe o serie de hituri ale ei la State Farm Arena din Glendale, Arizona, unde Kansas City Chiefs a învins Philadelphia Eagles, scrie News.ro. Rihanna a interpretat hituri bine cunoscute precum „We Found Love”, „Where Have You Been”, „Diamonds” şi „Work”...