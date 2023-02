Un gimnaziu și o grădiniță din Nisporeni, dotate cu mobilier datorită Olandei

16:40

Pe piața muncii, anul 2023 a început în plină forță. În ianuarie, numai pe cel mai mare site de căutare de lucru din Moldova au fost înregistrate peste 1,2 milioane de accesări. Aceasta reprezintă cu 80% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, și cu 53% mai mult... The post În ianuarie, cetățenii Republicii Moldova au trimis peste 136 000 de CV-uri. Piața muncii este mai activă ca niciodată, iată de ce appeared first on Portal de știri.