Eugen Rurac a demisionat din funcția de șef al Direcției urmărire penală a CNA: Nu mai cred în independența instituției

08:30

În Turcia și Siria continuă lucrările de căutare-salvare. Salvatorii încă mai scot oameni în viață de sub dărâmături. La 139 de ore după cutremurul puternic, salvatorii din sudul Turciei au reușit să scoată în viață un copil de 7 luni din dărâmături. Băiatul, cu numele Hamza, a fost salvat sâmbătă, scrie BBC. Hatay'ın Antakya ilçesinde