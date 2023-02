Absolvenții L.T. „Boris Cazacu” și-au dat întâlnire și au depănat amintiri

11:40

Autoritățile locale, elevii și locuitorii din orașul Nisporeni au împădurit un teren de 10 ha de la periferia orașului, supus alunecărilor și afectat de gunoiștile stihinice. La acțiune s-au alăturat și reprezentanții UNDP Moldova. Au fost sădiți peste 46.300 de puieți, pentru ca în câțiva ani aceștia să devină o... The post Zece hectare de teren de la periferia orașului Nisporeni au fost împădurite appeared first on Portal de știri.