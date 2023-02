Minorii salvați la cariera Micăuți sunt în stare gravă. Ce spun medicii?

18:00

Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision Song Contest, organizat la Liverpool. Artistul va reprezenta România cu piesa „D.G.T. (Off and on)". Reprezentantul României la Eurovision 2023 are 19 ani și este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Theodor Andrei a obținut peste 200 de premii în festivaluri din România și internaționale de muzică, cu peste