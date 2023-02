Un cutremur s-a produs astăzi în România. Ce magnitudine a avut

15:00

Prețurile gazelor în Europa au început noua săptămînă cu o scădere.Contractele futures din martie conform indicelui celui mai mare hub european TTF scad la patru procente, întărindu-se sub 600 USD per mia de metri cubi. Cel puțin, au ajuns la 570 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra. Începînd cu ora 13:00, ora Moscovei, costul combustibilului a fost ajustat l