Prețul gazelor naturale în Europa scade, în urma evitării crizei energetice

Turcia: Un câine salvator a murit în timp ce încerca să ajungă la un om blocat sub dărâmături // VIDEO Un câine salvator din Mexic a murit în Turcia în timp ce încerca să ajungă la un om rămas blocat sub o clădire prăbușită. Câinele salvator Proteo, care făcea parte din echipele mexicane de intervenţiie prezente în Turcia după cutremurele devastatoare de acum o săptămână, a murit în timp ce încerca să salveze o viaţă, relatează presa din Mexic, notează Digi24. El a găsit doi oameni în viață, sub...