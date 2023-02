În ianuarie, cetățenii Republicii Moldova au trimis peste 136 000 de CV-uri. Piața muncii este mai activă ca niciodată, iată de ce

10:00

Un câine salvator din Mexic a murit în Turcia în timp ce încerca să ajungă la un om rămas blocat sub o clădire prăbușită, scrie Digi24.ro. El a găsit doi oameni în viață, sub dărâmături. În timp ce încerca să ajungă la al treilea, o structură instabilă s-a prăbușit peste el. Era unul dintre câinii