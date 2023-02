Spînu și-a luat rămas-bun de la echipa din guvern: Nu ne oprim aici, vă rog să continuați

15:00

Adem Altan este cel care l-a surprins pe Mesut Hançer în timp ce ținea strâns mâna fiicei sale moarte sub dărâmături, în orașul turc Kahramanmaraș. Fotografia a mișcat o lume întreagă, iar Altan spune acum că nu poate s-o compare cu niciuna dintre zecile de mii de poze pe care le-a făcut în cariera sa […]