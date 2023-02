Prim-ministru desemnat s-a întâlnit cu reprezentații mediului de afaceri

09:40

Ministerul Afacerilor Interne informează că salvatorii din Republica Moldova plecați în misiunea internațională în Turcia continuă căutările pentru salvarea victimelor cutremurului. Pe parcursul zilei de 10 februarie angajații IGSU au evaluat 12 blocuri rezidențiale pentru a depista oameni aflați sub ruine. În rezultatul acțiunilor întreprinse au fost depistate două cadavre sub dărâmăturile materialelor constructive.