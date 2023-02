Ion Chicu: Gruparea criminală PAS și Maia Sandu vor să instaureze o dictatură sângeroasă în țară

23:20

Europarlamentarul Eugen Tomac anunță că a demarat luni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune în anulare a votului împotriva primirii României în spațiul Schengen, considerând că acest tip de acțiune are cele mai mari șanse de reușită. Documentele au fost depuse şi înregistrate luni 6 februarie la Tribunalul UE, care este o […] The post Eugen Tomac a deschis o acțiune împotriva Consiliului UE first appeared on NEXTA.