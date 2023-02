Maia Sandu: Rusia pregătește acțiuni de răsturnare a puterii din Republica Moldova

16:40

Echipa salvatorilor moldoveni plecați în misiune în Turcia, au salvat un băiat de trei ani de sub ruinele unui bloc pus la pământ de cutremurul devastator, produs luni. Copilul a fost recuperat în siguranță, după ce echipajul de specialiști a reușit să-l găsească sub dărâmături. Micuțul a fost prins sub ruine timp de patru zile.