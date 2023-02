Video/ Maia Sandu dezvăluie planul Rusiei de a destabiliza R. Moldova: Încercările Kremlinului de a aduce violență în țara noastră nu vor reuși!

10:50

Eurodeputatul Siegfried Mureșan consideră că schimbarea guvernului nu va afecta parcursul european al Republicii Moldova. Ca președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, am constatat in ultimul an ca există la Chișinău o majoritate parlamentară clară, stabilă care dorește integrare europeană și dorește implementarea reformelor. Pe această majoritate s-a bazat fostul Guvern, […]