Armata ucraineană: Rușii au mărit numărul corăbiilor din Marea Neagră, care pot lansa rachete Kalibr

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a afirmat, într-un discurs televizat, că se vor anunţa noi sancţiuni şi măsuri împotriva Rusiei, la 24 februarie, la împlinirea unui an de la startul războiului, relatează The Kyiv Independent. Kuleba a precizat că sancţiunile vor fi anunţate "în diverse ţări, în diverse instituţiii". "La ONU, la Kiev, în […]