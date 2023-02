video | „Minge de foc” pe cerul Europei: Un asteroid a intrat în atmosfera pământului

Un asteroid de mici dimensiuni a pătruns în atmosfera Pământului, fiind văzut deasupra Canalului Mânecii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Asteroidul care măsoară aproximativ un metru a luminat cerul, creând un efect uimitor de stea căzătoare. Internauții au surprins momentul și au împărtășit imaginile pe rețelele de socializare, scrie stirileprotv.ro. Just saw it and it … Articolul video | „Minge de foc” pe cerul Europei: Un asteroid a intrat în atmosfera pământului apare prima dată în ZUGO.

