Turcia: Un câine salvator a murit în timp ce încerca să ajungă la un om blocat sub dărâmături

Finală în 3 pentru FIFA The Best 2022! S-au anunțat fotbaliștii uriași care au rămas în cursa pentru marele premiu Doar trei jucători au mai rămas în cursa pentru premiul FIFA The Best 2022, din lista inițială de 14 nume. Este a șaptea ediție în care forul intercontinental acordă trofeul pentru cel mai bun fotbalist, iar Kylian Mbappe (24 de ani), Lionel Messi și Karim Benzema (ambii 35 de ani) sunt cei trei finaliști. Conform anunțului făcut pe site-ul oficial, FIFA va anunța marele câștigător...