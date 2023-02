Preţurile locuinţelor cad în unele dintre economiile mari ale lumii

22:50

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat luni şapte zile de doliu naţional în urma cutremurului devastator, soldat cu mii de morţi, despre care a spus că este cea mai mare catastrofă seismică din ţară din 1932 până în prezent. "Ca urmare a cutremurelor care au avut loc în ţara noastră la 6 februarie 2023, […]