10 perle arhitecturale din diferite regiuni ale lumii. Clădirile care te vor lăsa fără cuvinte

12:30

În martie, Moldova va fi reprezentată de patru regizoare și un regizor în cadrul Thessaloniki International Film Festival. În fiecare an în cadrul Agora Meet the Future, sunt prezentate cinci persoane din domeniul documentar dintr-o anumită zonă geografică, în acest an Moldova se numără printre țările de focus. Сообщение Moldova va fi reprezentată de patru regizoare și un regizor în cadrul Thessaloniki International Film Festival появились сначала на #diez.