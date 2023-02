VIDEO România și-a ales reprezentantul la Eurovision 2023. Cine este Theodor Andrei

14:50

Socialiștii au ieșit cu declarații de presă urmare a demisiei Nataliei Gavrilița din funcția de premier. Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM) Vlad Batrîncea a spus că este „o măsură întârziată" și că s-au întreprins „reforme care au dăunat cetățenilor". Totodată, el a anunțat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu va participa la consultările anunțate de