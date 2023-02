SUA: Spaţiul aerian închis temporar în Montana din cauza suspiciunii prezenţei unui obiect pe cer

15:50

Echipa salvatorilor moldoveni plecați în misiune au salvat un băiat în vârstă de trei ani de sub ruinele unui bloc pus la pământ de cutremurul devastator produs luni dimineața, în Turcia. Copilul a fost recuperat în siguranță, după ce echipajul de specialiști a reușit să-l găsească sub dărâmături. Micuțul a fost prins sub ruine timp …