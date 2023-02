Comandantul-şef al armatei ucrainene: ''Deţinem în continuare controlul asupra oraşului Bahmut''

19:30

O propunere de rezoluţie care să fie adoptată de către Adunarea Generală a ONU, în ajunul împlinirii unui an de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, subliniază necesitatea unei păci care să asigure „suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială” a Ucrainei, relatează Hotnews.ro cu referire la The Guardian. Proiectul de rezoluţie din partea susţinătorilor Ucrainei, obţinut de agenția Associated Press, este mai amplu şi mai puţin detaliat decât planul de pace în 10 puncte a...