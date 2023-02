Igor Grosu: „Contăm pe experiența Irlandei în calea aderării europene”

12:20

Șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu a dispus convocarea de urgență la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău Oleg Vasnețov. Acțiunea are loc, potrivit Ministerului, „pentru a indica părții ruse încălcarea inacceptabilă a spațiului nostru aerian prin survolarea teritoriului suveran al Republicii Moldova a unei rachete rusești în cursul […]