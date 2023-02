A ajutat patru cetățeni turci să ajungă ilegal în Ucraina. Percheziții la un moldovean din Comrat

12:10

Instanța de judecată a emis mandat de arestare preventivă, pe un termen de 30 de zile, pe numele șefei Secţiei Teritoriale Bălţi, reținută în dosarul AIPA. În privința administratorului, reținut în același dosar, magistrații au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Ambii sunt suspectați de comiterea unor acte de corupție