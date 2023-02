Feribot din Istanbul – transformat în „locuință plutitoare”! Sute de sinistrați din Turcia vor locui acolo

13:00

Finala Selecţiei Naţionale a Eurovision 2023, în urma căreia va fi desemnată melodia care va reprezenta România la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool, are loc astăzi, începând cu ora 20:30. Finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 vor intra pe scenă în ordinea numerelor atribuite prin tragerea la sorţi, respectiv: Deiona – Call on me […] Articolul România alege astăzi melodia care o va reprezenta la Eurovision 2023. Cine sunt finaliștii apare prima dată în Realitatea.md.