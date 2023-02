Salvatorii moldoveni plecați în Turcia continuă căutările pentru salvarea victimelor cutremurului

13:15

Astăzi, 10 februarie 2023, Guvernul condus de Natalia Gavrilița și-a dat demisia după un an și jumătate de la învestire. Cu un anunț în acest sens a venit chiar prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.