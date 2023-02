(VIDEO) Numărul de urgenţă 112: Peste 2 milioane de apeluri au fost preluate în 2022

10:40

Petru Darii, locuitor al comunei Ruseștii Noi, este unul din membrii echipei de salvare-căutare urbană a IGSU, aflată în misiune în Turcia, care a salvat un băiețel de 3 ani de sub ruinele unei clădiri dărâmate. Informația a fost confirmată de către primarul comunei Valentina Meșină. „Echipa salvatorilor moldoveni condusă de șeful adjunct al Inspectoratului […]