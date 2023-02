Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-si arata sprijinul fata de Kiev, la un an de cand Rusia a invadat Ucraina

Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-si arata sprijinul fata de Kiev, la un an de cand Rusia a invadat Ucraina

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md