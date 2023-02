Avantajele și dezavantajele celor mai populare programe alimentare de slăbit

09:40

Mărturie în lacrimi a unui salvator din Ungaria trimis în Turcia. După zece ore de eforturi supraomenești, el și echipa sa au scos de sub dărâmături o fetiță de doar un an și jumătate. Asta după ce primiseră ordin să plece din acel loc. „Misiunea este aceeași zi și noapte: …