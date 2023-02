A fost decisă ordinea evoluării concurenților în Finala Națională Eurovision 2023

09:40

Salvatorii Republicii Moldova, plecați în misiunea internațională din Turcia, continuă să intervină în zonele de risc. Aceștia au evaluat 6 clădiri rezidențiale, iar în urma lucrărilor au fost depistate 4 victime, 3 dintre care sunt decedate. Salvatorii moldoveni intervin în cea mai afectată regiune de seism, provincia Hatay. Echipa Moldovei a reușit de la începutul misiunii […]