Premierul României l-a felicitat pe premierul desemnat al Republicii Moldova

14:50

Republica Moldova a detașat în Turcia o echipă de intervenție la dezastre, formată din 55 de salvatori. Convoiul de căutare și salvare urbană are în dotare 12 autospeciale de intervenție complet autonome, având în componență și doi câini de căutare. La evenimentul de detașare a participat și președinta Maia Sandu.