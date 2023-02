Cântăreaţa rusă Zemfira a fost trecută de autorităţi pe lista agenţilor străini. Care a fost cauza

16:10

Echipa salvatorilor moldoveni plecați în misiune în Turcia au salvat un băiat în vârstă de 3 ani de sub ruinele unui bloc, transmite Ministerul Afacerilor Interne, joi, 9 februarie. Copilul se afla sub ruinele unui bloc fiind găsit sub dărămâturi. Micuțul a fost prins sub ruine timp de patru zile.