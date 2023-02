Ex-viceguvernator BNM, pe banca acuzaților

14:40

Din 1 martie 2023, refugiații din Ucraina care caută protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de mai mult suport din partea autorităților. Consiliul Europei a lansat la Chișinău un nou proiect dedicat refugiaților, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, transmite...