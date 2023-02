MMPS oferă suport tehnic și informațional pentru consumatori la solicitarea compensațiilor pentru energie

12:30

Actorul și influencerul Emilian Crețu a publicat ieri factura la gaz, având pentru decembrie și ianuarie peste 27 mii lei, informează CURENTUL. „Pentru decembrie – 12 691 lei, n-am achitat că am fost plecat. Pentru ianuarie – practic nu am fost… am fost în Bali 3 săptămâni și am dat la minim, 1 liniuță, și […]