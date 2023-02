LIVE TEXT/ În ultimele 24 de ore, Federația Rusă a lansat 106 rachete asupra Ucrainei și a pornit 59 de atacuri aeriene. Război în Ucraina, ziua 353

15:50

Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate (CSS), este candidatul la funcția de prim-ministru, înaintat de președinta R. Moldova, Maia Sandu, vineri, 10 februarie. „Noul Guvern va trebui să accelereze curățarea justiției. Am promis și avem responsabilitatea să facem dreptate în țara noastră. Noul Guvern are obligația de a curăți țara de corupție. Am avut...