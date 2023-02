Horoscop 11 februarie – Gemenii – o să vă faceţi program cu familia

16:10

Fostul premier al Israelului, Naftali Bennett, a declarat, într-o înregistrare video difuzată sâmbătă, că președintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat că nu îl va ucide pe omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski. „A spus că face două mari concesii", a explicat Benett despre întâlnirea sa cu Putin din 5 martie 2022. Bennett a zburat la