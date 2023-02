HOROSCOP 11 februarie: Peștii trebuie urgent să-și încarce bateriile, iar Fecioarele – să învețe să savureze clipa

05:10

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile la carburanți: benzină și motorină, pentru perioada 11 – 13 februarie. Pentru un litru de benzină, șoferii vor trebui să scoată din buzunar 24,95 lei, cu 9 bani mai puțin decât vineri. Motorina va putea fi procurată cu 22,83 lei per litru, ieftinindu-se cu 28 […]