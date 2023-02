„Cea mai sexy jucătoare din lume” l-a depășit pe Roger Federer la urmăritori

22:30

Schimbarea Guvernului nu va afecta parcursul european al Republicii Moldova. O spune europarlamentarul Siegfried Mureșan, potrivit căruia „obiectivele rămîn aceleași, iar sprijinul din partea Uniunii Europene va rămîne neschimbat”, transmite tv8.md.„Ca președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Moldova, am constatat in ultimul an ca există la Chișinău o majoritate parl