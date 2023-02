Joe Biden merge în Polonia. Se va întâlni și cu șefii ţărilor din formatul Bucureşti 9

21:30

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina a obținut înțelegeri importante și „semnale bune” în timpul turneului său în capitalele europene, dar că este nevoie de mai mult efort pentru a obține armele de care țara sa are nevoie, potrivit Reuters, citat de hotnews. „Londra, Paris, Bruxelles... peste tot am vorbit în ultimele zile despre cum să ne întărim soldații. Există înțelegeri foarte importante și am primit semnale bune”, a declarat Zelenski în discursul său video nocturn....