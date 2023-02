Ronaldo trece de 500 de goluri la nivel de club în carieră

19:30

În urma tragerii la sorți, a fost stabilită ordinea în care vor evolua cei 10 concurenți în finala națională a competiției Eurovision Song Contest 2023, transmite postul Moldova 1.Fiecare dintre cei 10 concurenți admiși în finala națională, care va avea loc pe 4 martie 2023, a extras numărul ce indică ordinea evoluării în scenă.#1. DONIA – Red Zone#2. OL – Why You Play It Cool#3. V