Washingtonul, despre racheta care a traversat spațiul aerian al Moldovei: „Nu există semne directe ale unei amenințări”

Orașul Kahramanmaraș, situat în sudul Turciei, a fost puternic afectat de cutremurele violente care au lovit, luni, reagiunea, iar filmările cu dronă arată amploarea distrugerii. În cartierul Hayrullah, o mamă îndurerată plânge lângă ce a mai rămas dintr-o clădire, pusă la pâmânt de seismele devastatoare. Fata ei se află sub dărâmături, în ruinele casei pe […]