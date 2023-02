Opoziția parlamentară, supărată după consultările cu Maia Sandu: „Au fost făcute de ochii lumii”

20:00

Erdogan: Intervențiile după cutremur nu se desfășoară pe cât de repede am sperat Intervenţiile „nu se desfăşoară pe cât de repede am sperat", a recunoscut vineri, pentru prima dată, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cinci zile după seismul în urma căruia au murit peste 22.000 de persoane în Turcia şi Siria, potrivit AFP și Agerpres. „Distrugerile au afectat atât de multe imobile (...) încât, din păcate, nu am putut desfăşura intervenţiile pe cât de repede am sperat", a declarat şeful st...