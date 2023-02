FOTO Presa lui Putin scrie despre demisia Guvernului Gavrilița și îi dă importanță lui Șor. S-a lăudat că e meritul său

17:20

O femeie a fost salvat de printre ruine la patru zile după seismele devastatoare care au zguduit Turcia. Aceasta a fost scoasă de sub dărâmături de o echipă germană de intervenție. Victima se afla sub un bloc de 10 etaje, care s-a prăbușit, potrivit Libertatea, cu referire la Bild. Soțul și copilul său zăceau alături