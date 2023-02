Zelenski: Mai multe rachete rusești au trecut prin spațiul aerian al României și al RM; O provocare pentru securitatea NATO

13:30

Ultima oră! Guvernul condus de Natalia Gavrilița și-a anunțat DEMISIA: „Plec cu inima împăcată” După un an și jumătate, Guvernul condus de Natalia Gavrilița demisionează. Despre aceasta a anunțat premierul Natalia Gavrilița cu puțin timp în urmă. „Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. După un și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din a...