Socialiștii și comuniștii nu vor participa la consultările anunțate de Maia Sandu: „Deja există candidat, se mimează procedurile”

15:50

Salvatorii moldoveni din Turcia au reușit să salveze de sub dărâmături un băiețel de 3 ani, care a fost prins sub ruine timp de patru zile. Echipa salvatorilor moldoveni, plecați în misiune în Turcia, a salvat un băiat în vârstă de trei ani de sub ruinele unui bloc pus la pământ de cutremurul devastator. Copilul […] The post VIDEO Salvatorii moldoveni din Turcia au scos de sub ruine un copil de 3 ani. Cum a supraviețuit timp de 4 zile? appeared first on NewsMaker.